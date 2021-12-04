New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, ABD'de piyasa beklentilerini karşılayamayan istihdam verisi sonrası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalarak 34.580,08 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,85 azalışla 4.538,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,92 kayıpla 15.085,5 puana indi.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam kasımda 210 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Aynı dönemde işsizlik oranı ise yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.
Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise kasımda aylık bazda 2,4 puan artışla 69,1 değerine çıkarak rekor tazeledi.
ABD'de fabrika siparişleri de ekim ayında yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.