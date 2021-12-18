New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,48 azalarak 35.365,44 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,03 kayıpla 4.620,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 15.169,7 puana indi.

Artan enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişeler paralelinde merkez bankalarının para politikalarında ayrışmasının ardından piyasalarda haftanın son işlem gününde negatif bir seyir hakim oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü varlık alımlarının azaltımını hızlandırması ve gelecek yıl için en az 3 faiz artırımına işaret etmesinin ardından, İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz artırımına gitmişti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise perşembe günkü toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etmişti.