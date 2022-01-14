New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,49 azalarak 36.113,62 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,37 azalışla 4.661,64 puana, Nasdaq endeksi yüzde 2,51 kayıpla 14.806,8 puana indi.

ABD'de güne pozitif seyirle başlayan endeksler, gün içinde teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüş kaydetti. Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ÜFE Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 0,2 artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi. Üretici fiyatları, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 9,7 artarak rekor seviyedeki yükselişini sürdürdü.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvuruları 8 Ocak ile biten haftada beklenmedik bir artış göstererek 230 bine çıktı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Adayı Lael Brainard, ABD Senatosunda katıldığı oturumda, martta faiz artırımına açık olduğunun sinyalini verdi. Yıl boyunca birkaç faiz artışının öngörüldüğüne işaret eden Brainard, varlık alımları biter bitmez faiz artırımı yapabilecek durumda olacaklarını düşündüğünü söyledi.

Analistler, JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo gibi ABD'li yatırım bankalarının cuma günü açıklanacak dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.