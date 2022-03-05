New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,53 azalarak 33.614,80 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,79 azalışla 4.328,87 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,66 kayıpla 13.313,44 puana düştü.
Rusya-Ukrayna savaşının beklenenden iyi gelen istihdam raporunu gölgede bırakmasıyla endeksler gün boyu negatif seyir izledi.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam şubatta 678 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,8'e indi.
Öte yandan, savaşın etkisiyle enerji fiyatlarındaki yükseliş sürerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 7 artışla 115 doları aştı. Brent petrolün varili de yüzde 7'ye yakın değer kazanarak 117 doların üzerine çıktı.