New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik yaptırımlar nedeniyle artan endişelerden dolayı günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,56 azalarak 32.632,64 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,70 kayıpla 4.171,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 azalışla 12.795,55 puana indi.
Savaş nedeniyle emtia fiyatlarındaki artış ve ekonomik büyümeye yönelik kaygılar sürerken, güne karışık seyirle başlayan endeksler kapanışta negatif bir seyir izledi.
ABD, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömür ithalatını yasaklarken, İngiltere 2022 sonuna kadar Rus petrolünün ithalatını sonlandıracağını duyurdu.
Petrol fiyatlarında yükseliş sürerken, Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 4'ün üzerinde artarak 128 dolar seviyesinden işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 4'ü aşkın değer kazanarak 124 dolardan alıcı buldu.
ABD'nin dış ticaret açığı ocakta aylık bazda yüzde 9,4 artarak 89,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.