New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 110 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,34 azalarak 33.174,07 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 azalışla 4.259,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kayıpla 13.129,96 puana indi.

Endekslerdeki negatif seyirde, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin çok az ilerleme göstermesi ve ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkması etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı da 5 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artarak 227 bine yükseldi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı ise şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 30 azalarak 217 milyar dolar oldu.