New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,69 azalarak 32.944,19 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,29 azalışla 4.204,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,18 kayıpla 12.843,81 puana indi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin haber akışının etkisiyle petrol fiyatlarında yeniden yükseliş görüldü. Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 00.30 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde artışla 112 dolara tırmanırken, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de aynı dakikalarda yüzde 3'ü aşkın değer kazanarak 109 dolardan alıcı buldu.
ABD'de tüketici güveni enflasyon endişelerinin etkisiyle 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta aylık 3,1 puan azalarak 59,7'ye düştü.