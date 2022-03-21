New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,58 azalarak 34.552,99 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalışla 4.461,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kayıpla 13.838,46 puana indi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerinin ardından endeksler negatif seyir izledi.
Petrol fiyatları ise Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik sıkıntıları yaşanabileceği korkusuyla yükselişini sürdürdü.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'nin üzerinde değer kazanarak 116 dolar seviyesine çıkarken Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili yüzde 7'yi aşkın artışla 110 dolardan alıcı buldu.