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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,29 azalarak 34.358,50 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,23 azalışla 4.456,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,32 kayıpla 13.922,60 puana indi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 121 dolar seviyesine çıkarken, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili yüzde 4'ü aşkın artışla 114 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,41 seviyesine kadar çıkarak Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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