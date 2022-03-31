New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 azalarak 35.228,81 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 azalışla 4.602,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 kayıpla 14.442,28 puana indi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin müzakerelerde sağlanan ilerlemenin gölgede kalmasıyla endeksler gün boyu negatif bir seyir izledi.

Rusya, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltma kararından bir gün sonra Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam etti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,35 seviyesine geriledi.

ABD'de özel sektör istihdamı martta 455 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. ABD ekonomisinin geçen yılın 4'üncü çeyreğine ait büyüme verisi ise yüzde 6,9 olarak aşağı yönlü revize edildi.