New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalarak 31.253,13 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 azalışla 3.900,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kayıpla 11.388,50 puana indi.

ABD'deki enflasyon ve resesyon endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, endeksler kapanışta negatif seyrini korudu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mayıs ile biten haftada 218 bine çıkarak 16 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Philadelphia Fed İmalat Endeksi de mayısta 2,6 ile 2 yılın en düşük seviyesine indi.

ABD'de ikinci el konut satışları nisanda aylık yüzde 2,4 azalışla 5,61 milyona gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşırken, medyan konut fiyatları 391 bin 200 dolarla rekor seviyeye çıktı.