New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,81 azalışla 32.910,90 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,08 kayıpla 4.115,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 azalarak 12.086,27 puana indi.
Yüksek enflasyonun ABD Merkez Bankasını (Fed) beklenenden daha hızlı bir şekilde para politikasını sıkılaştırmaya zorlayacağı ve ekonomik büyümeyi yavaşlatacağına dair endişelerle endeksler gün boyu negatif bir seyir izledi.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3'ün üzerindeki seyrini sürdürdü. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş de piyasalardaki enflasyon endişelerini körükledi.
Brent petrolün varil fiyatı 124 dolara kadar yükselirken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 122 dolar seviyesine çıktı.