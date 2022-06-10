New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 900 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 2,73 azalışla 31.392,79 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,91 azalarak 3.900,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,52 kayıpla 11.340,02 puana indi.

ABD'de enflasyonun mayısta 41 yılın yeni zirvesine çıkması ve tüketici güveninin en düşük seviyeye gerilemesinin ardından endeksler, gün boyu negatif bir seyir izledi. TÜFE, mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde nisanda olduğu gibi yıllık bazda yüzde 8,3 artması yönündeydi.

Çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6 ile piyasa beklentilerin aksine yükseliş kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,15 seviyesine çıktı. Tüketici güven endeksi yüksek enflasyon endişelerinin etkisiyle haziranda aylık 8,2 puan azalışla 50,2'ye inerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.