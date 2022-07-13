New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 190 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,62 azalışla 30.981,33 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,92 azalarak 3.818,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kayıpla 11.264,73 puana düştü.

Artan dolar talebi sonrası rekor kırmaya devam eden dolar endeksi, 108 ile son 20 yılın zirvesine yakın seyrini sürdürdü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,98 seviyesine geriledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyon verilerinin yüksek gelmesinin beklendiğini belirtti. Sakinleşmeden önce enflasyonda çok fazla oynaklık beklediğini belirten Barkin, temmuz toplantısında faizleri 50 veya 75 baz puan artırmaya açık olduğunu aktardı.

Barkin, resesyondan kaçınmanın enflasyonun ne kadar kontrol altına alınabileceğine bağlı olduğunu kaydetti.