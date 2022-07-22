New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 130 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,43 azalışla 31.899,29 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,93 azalarak 3.961,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 kayıpla 11.834,11 puana indi.

Sosyal medya şirketleri Snap ve Twitter'ın hayal kırıklığı yaratan ikinci çeyrek finansal sonuçları piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu. ABD'de bugün açıklanan ekonomik veriler de büyüme odaklı endişeleri körükledi.

S&P Global'in açıkladığı verilere göre, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık bazda 0,4 puan azalışla 52,3'e inerek 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ülkede hizmet sektörü PMI de temmuzda geçen aya göre 5,7 puan azalarak 47 ile 26 ayın en düşük seviyesine indi.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise temmuzda aylık 4,8 puan azalarak 47,5 oldu.

Hizmet sektöründe olduğu gibi 26 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, ABD'de ekonomik faaliyetin 2 yılın ardından ilk kez daraldığını gösterdi.