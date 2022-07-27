New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,71 azalışla 31.761,54 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,15 azalarak 3.921,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 kayıpla 11.562,58 puana indi.

Walmart'ın yüksek enflasyon nedeniyle kar beklentilerini düşürmesinin ardından endeksler, gün boyu negatif bir seyir izledi. Şirketten dün yapılan açıklamada, gıda enflasyonunun çift haneli ve ilk çeyreğin sonuna kıyasla daha yüksek seviyeye ulaştığı belirtilerek, müşterilerin genel ürün kategorilerindeki harcamalarını etkilendiği, özellikle giyimde fazla stokları azaltmayı ve daha fazla indirim yapmayı gerektirdiği kaydedilmişti. Karlılık görünümüne ilişkin aşağı yönlü revizyonun ardından Walmart'ın hisseleri yüzde 7'yi aşkın değer kaybetti.

Target'ın hisseleri yüzde 3'ün, Kohl's'un hisseleri yüzde 9'un, Costco'nun hisseleri yüzde 3'ün, Dollar General'ın hisseleri yüzde 2'nin ve Amazon'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde düşüş gösterdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,2'ye ve 2023 yılı beklentisini yüzde 3,6'dan yüzde 2,9'a indirdi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi de yüksek enflasyona ilişkin endişelerin etkisiyle temmuzda aylık bazda 2,7 puan azalışla 95,7 seviyesine inerek Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7'lik artış kaydederken, yeni konut satışları, artan konut kredisi (mortgage) faiz oranları ile yüksek konut fiyatlarının etkisiyle haziranda aylık yüzde 8,1 azalışla 590 bine inerek Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı bugün başlarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği tahmin edildi.