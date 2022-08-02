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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalışla 32.798,40 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalarak 4.118,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 azalışla 12.368,98 puana indi.

Endeksler, yeni ayın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 52,8'e geriledi. Veri, imalat sanayi büyümesinin ivme kaybetmeye devam ettiğini gösterdi.

Analistler, yeni haftada ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini, istihdam verilerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu aranacağını belirtti.

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