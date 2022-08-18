New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,50 azalışla 33.980,32 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,72 azalarak 4.274,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kayıpla 12.938,12 puana indi.
ABD'de Fed toplantı tutanaklarının açıklanmasından sonra endeksler, negatif bir seyir izledi.
Ülkede perakende satışlar, temmuzda otomobil satışları ve benzin fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle piyasa beklentilerinin aksine değişim göstermedi. ABD'nin büyük perakende mağazalarından Target'ın ikinci çeyrekteki karı da tüketicilerin yüksek enflasyon nedeniyle isteğe bağlı harcamalardan kaçınmasıyla yaklaşık yüzde 90 düşüş kaydetti.
Analistler, perakende sektörüne ilişkin son verilerin ve finansal sonuçların yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını frenlemeye devam ettiğini gösterdiğini belirtti.
Fed'in 26-27 Temmuz'da düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının bugün yayımlanan tutanakları ise ülkede enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceğini ve faiz artışlarının hızının gelen verilere bağlı olacağını ortaya koydu.
Fed tutanaklarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında yüzde 61,5 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 38,5 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin edildi.