New York borsası enflasyon verisi öncesi düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 35.754,69 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,68 azalışla 4.669,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 kayıpla 15.517,4 puana geriledi.

ABD'de yıllık enflasyon son olarak ekim ayında 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, piyasa beklentileri TÜFE'nin kasımda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6,8 artacağı yönünde gerçekleşti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Aralık ile biten haftada 184 bin kişi ile 52 yılın en düşük seviyesine indi.