New York borsası Fed kararı ardından karışık seyirle kapandı
New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan kararların ardından günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 120 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,36 azalarak 34.930,93 puana düştü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 4.400,65 puana gerilerken Nasdaq endeksi yüzde 0,70 artışla 14.762,6 puana yükseldi.
Güne hafif yükselişle başlayan endeksler, Fed'in temmuz ayı toplantısından çıkan kararlar sonrası karışık bir seyir izledi.
Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutarken varlık alımında değişikliğe gitmedi.