New York borsası Fed kararı sonrası "ralli" yaptı

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,37 artışla 32.197,59 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 2,62 artarak 4.023,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,06 kazançla 12.032,42 puana yükseldi.

Fed'in beklentiler dahilinde 75 baz puanlık faiz artışına gitmesinin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından endeksler pozitif bir seyir izledi.

Yüksek enflasyonla mücadelesi süren Fed, temmuz toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.

Powell, enflasyon hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını kaydetti. Powell, faiz artış hızında bir noktada yavaşlamanın uygun olacağını, ancak o noktanın ne zaman olduğuna henüz karar vermediklerini aktardı.

Ekonominin resesyona girip girmediğine ilişkin sorulara ise Powell, "ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarına rağmen haziranda aylık bazda yüzde 1,9 artarak piyasa beklentilerinin aksine yükseldi.

Ülkede mal ticareti açığı da haziranda aylık yüzde 5,6 azalışla 98,2 milyar dolara gerileyerek daralma kaydetti ve ticaretin ikinci çeyrekte ekonomik büyümeye katkıda bulunabileceğini gösterdi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak ikinci çeyreğe ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtti.