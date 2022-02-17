New York borsası Fed tutanakları sonrası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalarak 34.934,27 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 4.475,01 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 azalışla 14.124,09 puana indi.

Endeksler, kapanışta karışık bir seyir izledi. Fed'in 25-26 Ocak'ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları, bankanın faiz oranını artırmaya ve bilançosunu yakında küçültmeye hazır olduğunu gösterdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı ve 10 ayın en yüksek artışını gösterdi.

Ülkede sanayi üretimi de ocakta piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 1,4'lük artış kaydetti.