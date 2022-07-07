New York borsası Fed tutanaklarının ardından yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 artışla 31.037,68 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artarak 3.845,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 11.361,85 puana yükseldi.

Fed tutanaklarının yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesinin önlenmesi için ekonomiyi yavaşlatsa bile faiz oranlarının daha uzun süre artırılmaya devam edileceğini ortaya koymasına rağmen endeksler kapanışta pozitif bir seyir izledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, mayısta 11 milyon 254 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydetti.

Analistler, açık iş sayısına ilişkin son verilerin hala sıkı bir iş gücü piyasasına işaret ettiğini ve bu durumun, yüksek enflasyonla mücadelesinde Fed'i "agresif" para politikası patikasında tutabileceğini belirtti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü endeksi de haziranda aylık bazda 0,6 puanlık azalışla 55,3 değerine inerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.