New York borsası güne dalgalı başladı

ABD'de enflasyon nisan ayında yıllık bazda yavaşlamaya devam ederken, dün ralli yapan pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,34 azalarak 42.270,80 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artışla 5.854,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kazançla 18.761,23 puana çıktı.

"İki ülke arasındaki geçici anlaşma korkuları azalttı"

Bir süredir tarife restleşmeleri ile gündemde olan ABD ve Çin'in hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilen ticaret müzakereleri sonrasında karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşması, piyasaların dünkü yükselişine katkı yapmıştı.

Analistler, iki ülke arasındaki geçici anlaşmanın, ticaret savaşlarının küresel resesyona yol açacağı yönündeki korkuları azalttığını anımsattı.

Bugün yayımlanan verilere göre de ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı. Böylece ABD'de yıllık enflasyon Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise nisanda aylık yüzde 0,2 ile tahminlerin altında, yıllık 2,8 ile beklentilere paralel yükseldi.

"Fiyat baskıları daha da belirginleşebilir"

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed), enflasyonda yıllık bazda yavaşlamaya rağmen para politikası adımı atmak için tarife politikaları nedeniyle oluşabilecek fiyat baskılarının daha da belirginleşmesini bekleyeceğini öngördüklerini belirtti.

Öte yandan, ABD basınında Çin'in Boeing uçaklarını teslim alan hava yolu şirketlerine yönelik bir ay süren yasağı kaldırdığına dair haberler yer alırken, şirketin hisseleri yüzde 2,5 artış kaydetti.