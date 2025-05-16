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New York Borsası güne yükselişle başladı

ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşması, piyasalarda olumlu etkisini sürdürüyor. New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

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New York Borsası güne yükselişle başladı
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ABD ve Çin'in geçici tarife anlaşması ile yavaşlayan enflasyon verileri yatırımcıların iyimserliğini beslemeye devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 42.356,20 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 5.929,09 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kazançla 19.151,54 puana çıktı.

Makroekonomik veriler

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 6 baz puan azalışla yüzde 4,39'a indi. Dolar endeksi de yüzde 0,14 azalışla 100,74 oldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri nisanda aylık bazda azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,1'er arttı.

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri nisanda arttıABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri nisanda arttıDünya

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı da nisanda yüzde 1,6 artarken, ülkede verilen inşaat izni sayısı ise yüzde 4,7 düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA