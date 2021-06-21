New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası enerji hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı
New York borsası, enerji hisselerinde yoğunlaşan alışların etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 586,89 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,76 artarak 33.876,97 puana çıktı. Endeksin 5 Mart’tan beri en yüksek günlük kazanca ulaşması dikkati çekti.
S&P 500 endeksi yüzde 1,4 artışla 4.224,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 kazançla 14.141,48 puana yükseldi.
Enerji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 4,3 değer kazandı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, 0,04 puan artarak yüzde 1,48'e yükseldi.