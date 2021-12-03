New York borsası, günü yükselişle tamamladı

S&P 500 endeksi yüzde 1,42 artarak 4.577,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kazançla 15.381,3 puana çıktı.

Güne karışık seyirle başlayan endeksler, COVID-19 salgınında Omicron varyantına dair endişeler ve devam eden enflasyon kaygılarına rağmen kapanışta yukarı yönlü bir seyir izledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Kasım ile biten haftada 222 bine çıkarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi. İşsizlik maaşı başvurularının 240 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak kasım ayına ait istihdam raporunun piyasaların odağında olacağını belirtti.