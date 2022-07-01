New York borsası kapanışta düştü

Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,82 azalışla 30.775,43 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,86 azalarak 3.785,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,33 kayıpla 11.028,74 puana düştü.

Dow Jones endeksi, yılın ilk yarısında 1962'den, S&P 500 endeksi de 1970'ten bu yana en kötü performansını kaydetti.

ABD'de kişisel gelirler, mayısta beklentiler dahilinde yüzde 0,5 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 ile beklenenden az yükseliş gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 6,3 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 4,7 ile 6 ayın en düşük artışını gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 25 Haziran ile biten haftada 231 bine gerileyerek beklenenden az düşüş gösterdi.