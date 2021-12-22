New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi 35.453 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 4.655 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 düşüşle 15.333 puana geriledi.
Analistler, Omicron varyantının başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü belirterek, ülkede mali yardımlara ilişkin haber akışının da fiyatlamalarda etkili olmasının beklendiğini söyledi.
ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,3 artışla beklentileri geride bırakırken, çekirdek tüketici fiyat endeksi çeyreklik yüzde 4,6 arttı.
Bugün ayrıca ikinci el konut satışları ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Omicron varyantına ilişkin haber akışının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.