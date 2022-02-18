New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası, Rusya ile Ukrayna gerginliğinin etkisiyle güne karışık seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalışla 34.270,80 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artarak 4.384,70 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artışla 13.737,58 puan oldu.
Yükselen enflasyon ve belirsizlik ortamında merkez bankaları yetkililerinin para politikalarına yönelik değerlendirmeleri önemini korurken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard faiz artırımı olmadan enflasyonun kontrolden çıkabileceği konusunda uyardı.
Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışı ile merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında olduğunu belirtti.