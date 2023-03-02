New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası, güne karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,36 artışla 32.780,97 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalışla 3.938,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 kayıpla 11.273,77 puana indi.
Hazine tahvili getirileri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha uzun süre sıkı para politikasını sürdüreceği beklentileriyle yükselirken, pay piyasaları yeni işlem gününün açılışında karışık bir seyir izledi.
Analistler, yatırımcıların Fed'in enflasyonla mücadelesinde bir sonraki hamlesini tahmin etmeye çalıştığını, gerilemeye devam eden haftalık işsizlik başvurularının da sıkı iş gücü piyasasına işaret ettiğini belirtti.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Şubat ile biten haftada 190 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.
Öte yandan, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği de geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 1,7 artarak beklentilerin altında geldi.