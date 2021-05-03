New York borsası karışık seyirle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artarak 4.192,66 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,48 azalışla 13.895,12 puana düştü.

Yeni haftaya yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, nisanda bir önceki aya göre 4 puan azalışla 60,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise bugün yaptığı bir konuşmada, ekonomide henüz düzlüğe çıkılmadığını ancak gerçek bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. Powell, "Bazı ülkeler hala Kovid-19'un pençesinde korkunç bir şekilde acı çekerken, ABD'deki ekonomik görünüm açıkça canlandı." değerlendirmesinde bulundu.