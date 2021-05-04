New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 artarak 34.133,03 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 azalışla 4.164,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 kayıpla 13.633,5 puana düştü.

Amerikan borsasında endeksler gün boyu karışık bir seyir izlerken, teknoloji hisselerindeki düşüş öne çıktı.

ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet, Facebook ve Tesla'nın hisseleri yüzde 1'in üzerinde düşüş kaydetti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı martta zirve yaptı. Ülkenin dış ticaret açığı, martta bir önceki aya göre yüzde 5,6 artışla 74,4 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.