New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,4 azalarak 34.630,11 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 4.226,53 puana gerilerken ve Nasdaq endeksi yüzde 0,5 artışla 13.881,72 puana yükseldi.

Analistler, hafta sonu ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın "daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplumun faydasına olacağını" söylemesinin ardından New York borsasında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti. Analistler, devam eden ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserlikle pay piyasalarında satışların sınırlı kaldığını kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğu ABD'de yarın dış ticaret verilerinin takip edileceğini söyledi.