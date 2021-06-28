New York borsası karışık seyirle kapandı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,44 düşüşle 34.283,27 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artarak 4.290,61 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,98 artarak 14.500,5 puana çıktı.
Analistler, teknoloji şirketlerinin bugün ön plana çıktığına işaret ederken, yatırımcıların, ABD’de artan enflasyona yönelik endişelerinin azaldığını belirtti.
Piyasalar, ABD'de cuma günü açıklanacak haziran ayına ilişkin istihdam raporuna odaklandı. Ekonomistler, tarım dışı istihdamın haziranda 683 bin kişi artacağı görüşünde.