New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,61 artışla 34.502,51 puana çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artarak 4.300,92 puana yükseldi.

Nasdaq endeksi ise yüzde 0,17 düşerek 14.504 puana geriledi.

Analistler, yarın başlayacak yılın ikinci yarısında, şirketlerin genel olarak gelirlerinde ve nakit akışlarında artış yaşayacağı, buna bağlı olarak hisselerdeki kazançların da artacağı görüşünde.