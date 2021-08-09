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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,30 azalarak 35.101,85 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalışla 4.432,70 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 artışla 14.860,2 puana yükseldi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda ilk kez 10 milyonun üzerine çıktı.

Analistler, ABD Senatosunda onaylanması beklenen yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısı ile çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

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