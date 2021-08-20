New York borsası karışık seyirle kapandı
New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 azalışla 34.894,12 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 4.405,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 yükselişle 14.541,8 puana çıktı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarını bu yıl azaltma olasılığının artması ve COVID-19 salgınında Delta varyantına ilişkin endişelerin etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ait tutanaklar, Fed'in varlık alımlarını bu yıl içinde azaltmaya başlama hazırlıkları üzerinde düşündüğünü ortaya koymuştu.
Dünya genelinde artan Kovid-19 vakalarının küresel ekonomik toparlanmayı engelleyeceğine ilişkin korkulara rağmen politika yapıcıların bu yıl teşvikleri azaltmaya başlayabileceğine dair sinyaller piyasalarda endişe uyandırdı.