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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 azalışla 34.894,12 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 4.405,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 yükselişle 14.541,8 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarını bu yıl azaltma olasılığının artması ve COVID-19 salgınında Delta varyantına ilişkin endişelerin etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ait tutanaklar, Fed'in varlık alımlarını bu yıl içinde azaltmaya başlama hazırlıkları üzerinde düşündüğünü ortaya koymuştu.

Dünya genelinde artan Kovid-19 vakalarının küresel ekonomik toparlanmayı engelleyeceğine ilişkin korkulara rağmen politika yapıcıların bu yıl teşvikleri azaltmaya başlayabileceğine dair sinyaller piyasalarda endişe uyandırdı.

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