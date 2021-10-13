New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 34.377,81 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 artışla 4.363,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 kazançla 14.571,6 puana çıktı.

ABD'de eylül ayı enflasyonun beklentileri aşmasının ardından endeksler kapanışta karışık bir seyir izledi, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerinde yükseldi. yıllık enflasyon yeniden 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkenin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in net karı bu dönemde beklentilerin üzerinde arttı, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 11,7 milyar dolara yükseldi.

Analistler, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo'nun yarın açıklanacak üçüncü çeyrek bilançolarının yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.