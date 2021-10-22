New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,21 artışla 35.677,68 puana yükselerek rekor kaydetti.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalışla 4.544,60 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,82 kayıpla 15.090,2 puana geriledi.

Dün S&P 500 endeksinin rekor seviyelere yükselmesinin ardından endeksler, bugün karışık bir seyir izledi.

Şirketlerin beklenenden iyi gelmeye devam eden 3'üncü çeyrek bilançoları ile risk iştahı yüksek seyrederken, açıklanan finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı ayrışmaların arttığı görüldü.

Petrol fiyatları yukarı yönlü seyrini korudu, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84 dolara kadar yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 1,64 seviyelerinde seyretti.

Makroekonomik tarafta ise ABD federal hükümetinin bütçe açığı 2021 mali yılında 2,8 trilyon dolar oldu. COVID-19 salgınının etkisiyle ikinci en büyük açığını veren ABD bütçesi 2020 mali yılında 3,1 trilyon dolarlık rekor bütçe açığı kaydetmişti.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise ekimde aylık 1,5 puan azalışla 59,2'ye gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesine indi.

Hizmet sektörü PMI da aynı dönemde 3,3 puan artarak 58,2'ye çıktı ve 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.