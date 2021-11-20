New York borsası karışık seyirle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalarak 35.601,98 puana düştü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,14 azalışla 4.697,96 puana gerilerken Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kazançla 16.057,4 puana çıktı.
Petrol fiyatları karantina endişeleri nedeniyle düşüş gösterirken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4'ün üzerinde azalarak 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,53 seviyelerine geriledi.
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini onayladı.
Tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olurken Demokrat senatörlerin tasarıyı oylamadan önce üzerinde birtakım değişiklikler yapması bekleniyor. Tasarıda değişiklik yapılması halinde Temsilciler Meclisinde yeniden oylanması gerekiyor.