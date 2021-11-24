New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,55 artışla 35.813,80 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artarak 4.691,90 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kayıpla 15.775,1 puana indi.

Endeksler, tahvil faizlerindeki yükselişin teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturmasıyla karışık seyir izledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Fed Başkan adayı olarak Jerome Powell'ı seçmesinin ardından yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,68 seviyelerine kadar tırmandı.

Microsoft'un hisseleri yüzde 1'e yakın, Facebook'un ana şirketi olan Meta'nın hisseleri yüzde 1'in üzerinde düştü. Zoom'un hisseleri de şirketin yatırımcıları gelir artışındaki yavaşlama konusunda uyarmasının ardından yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti.

Bankacılık hisselerinde ise artış yaşanırken, enerji hisselerinde de ABD Başkanı Joe Biden'ın stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağını duyurmasına rağmen yükseliş kaydedildi.

ABD'de, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık 0,7 puan artışla 59,1'e yükselerek beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti. Ülkede hizmet sektörü PMI ise kasımda geçen aya göre 1,7 puan azalışla 57'ye inerek 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, ABD'de çarşamba günü Fed'in son toplantısına ait tutanaklar ile üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.