New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalarak 35.804,38 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artarak 4.702,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 15.845,2 puana çıktı.

Endeksler, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların yayımlanmasının ardından karışık bir seyir izledi.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidilmesinin kararlaştırıldığı Fed'in son toplantısının tutanakları, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin enflasyon konusunda endişeli olduğunu gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Kasım ile biten haftada 199 bine gerileyerek 1969'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

Ayrıca ABD ekonomisine ilişkin büyüme verisinde de revizyona gidildi. Ülke ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ait büyüme oranı yüzde 2'den yüzde 2,1'e yükseltildi.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise yüksek enflasyona rağmen ekimde beklenenden fazla arttı. Ülkede kişisel gelirler, ekimde aylık yüzde 0,5 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde yıllık yüzde 4,1 ile 1991'den bu yana en yüksek artışı kaydetti.



Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de kasımda 67,4'e yukarı yönlü revize edilmesine rağmen enflasyon endişeleriyle 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyede kalmaya devam etti.