New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,44 artışla 34.861,24 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artarak 4.543,04 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 azalışla 14.169,30 puana indi.

Piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edilirken, endeksler haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,49'a kadar çıkarak Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, devam eden enflasyon endişelerinin etkisiyle martta aşağı yönlü revize edilerek 59,4 oldu. Tüketici güveni Ağustos 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.