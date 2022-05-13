New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,33 azalarak 31.730,30 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalışla 3.930,08 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 artarak 11.370,96 puana çıktı.

Güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi. ABD'de beklenenden yüksek gelen tüketici enflasyonu sonrası bugün açıklanan üretici fiyatlarına ilişkin veriler de enflasyonun gelecek aylarda tüketiciler ile işletmeler için bir yük olmaya devam edeceğini ortaya koydu.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 11 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Ülkede enflasyonun 41 yılın zirvesinden inmesine rağmen yüksek seviyelerini koruması ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerini körükledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly 50 baz puanlık artışlarla faiz oranını yükseltmenin "oldukça mantıklı" olduğunu belirterek, finansal koşulların sıkılaşmasının devam ettiğini görmek istediğini ifade etti. Daly, gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık artış rotasını değiştirmek için bir neden olmadığını kaydetti.

Öte yandan, riskli varlıklardan kaçış süreci en fazla kripto para piyasalarını etkilerken, Bitcoin gerilemeye devam ederek son 24 saat içinde 25 bin 402 dolar seviyesine kadar indi.