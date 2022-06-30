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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,27 artışla 31.029,31 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 3.818,83 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalarak 11.177,89 puana geriledi.

Endeksler resesyon endişelerinin etkisiyle, gün boyu karışık bir seyir izledi. ABD'de ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6'lık daralma gösterdi.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 daraldığı, mayısta yayımlanan ikinci tahminlerde ise yüzde 1,5 küçüldüğü kaydedilmişti. Böylece ABD'de ekonomi, yılın ilk çeyreğinde tahmin edilenden fazla küçüldü.

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