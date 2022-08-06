New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 artışla 32.803,47 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalarak 4.145,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 azalışla 12.657,56 puana indi.

ABD'de güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi. Ülkede tarım harici sektörlerde istihdam temmuzda 528 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini ikiye katlayan tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 250 bin kişi artması öngörülüyordu.

Ülkede işsizlik oranı da aynı dönemde yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e düştü. Böylece, ABD'de hem tarım dışı istihdam hem de işsizlik oranı, Şubat 2020'deki salgın öncesi seviyelerine döndü.

Analistler, istihdam verilerinin ekonominin resesyonda olmadığına dair en güçlü kanıtı sağladığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de düzenlediği günlük basın toplantısında, güçlü iş gücü piyasasının ABD'nin resesyonda olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Analistler, güçlü istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaşmasında ne anlama geleceğinin yatırımcılar tarafından eğerlendirildiğini belirtti.

Güçlü iş gücü piyasasının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımları konusunda elini rahatlattığına işaret eden analistler, enflasyon verilerine de bağlı olarak eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gidilebileceğini kaydetti.

İstihdam verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda da Fed'in eylül toplantısında yüzde 33,5 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 66,5 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin edildi.