New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,71 artışla 34.152,01 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artarak 4.305,20 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,19 azalışla 13.102,55 puana indi.

ABD'de güne yatay seyirle başlayan endeksler, gün içinde karışık bir seyir izledi. Walmart'ın ikinci çeyrekte elde ettiği gelir, gıda ve diğer temel maddelere olan talebin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 artarak 152,9 milyar dolara yükseldi.

İnşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot'nun da ikinci çeyrekte geliri yüzde 6,5 artışla 43,8 milyar dolara çıktı.

Büyük perakende zincirlerinin ikinci çeyrek bilançolarının beklenenden iyi gelmesi, tüketici harcamalarının güçlü kaldığını gösterdi.

ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. İmalat sanayisi üretimi de aylık yüzde 0,7'lik artışla beklentileri aştı.

Ülkede konut başlangıçları ise temmuzda yüzde 9,6 azalışla 1 milyon 446 bine gerileyerek Şubat 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi. İnşaat izinleri de temmuzda aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 674 bin ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Yüksek mortgage (konut kredisi) oranları ve malzeme fiyatları nedeniyle konut inşaatında yaşanan sert düşüş, konut piyasasının yılın üçüncü çeyreğinde daha da daralabileceği şeklinde yorumlandı.

Analistler, ABD'de çarşamba günü temmuz ayına ait perakende satış verileri ile ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların takip edileceğini belirtti.