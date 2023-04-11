New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,29 artışla 33.684,79 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yatay seyirle 4.108,94 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,43 düşüşle 12.031,88 puana geriledi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki politika hamlesini belirleyebilecek enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, finansal stresin reel ekonomi üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmek için sağduyulu ve sabırlı olmanın önemine dikkati çekerek, Fed'in faiz oranlarını yükseltirken dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, New York Fed, 2022 bilanço gelişmelerinin incelemesiyle gelecek yıllara ilişkin öngörülerin yer aldığı Açık Piyasa İşlemleri Raporu'nu yayımladı.

Fed'in nakit ve tahvil stokunu birkaç yıl daha küçültme yolunda olduğu ve muhtemelen birkaç yıl daha negatif net gelirle karşı karşıya kalacağı ifade edilen raporda, Fed'in 8,7 trilyon dolar olan varlıklarının 2025 ortalarında 6 trilyon dolara düşmesinin tahmin edildiği bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da ülkedeki enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ancak son 6 ayda yumuşadığını belirtti.

Yellen, Rusya-Ukrayna Savaşı ve bankacılık sistemleri üzerindeki son baskılar göz önüne alındığında, aşağı yönlü risklere karşı temkinli olmaya devam ettiklerini vurguladı.