New York borsası karışık seyirle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 5.520,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,3 kayıpla 17.084,30 puana düştü.

Dün ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla sert düşüş yaşanan pay piyasalarında, bugün karışık seyir izlendi.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 237 bin azalarak 7 milyon 673 bine indi. Beklentilerin altında gerçekleşen açık iş sayısında Ocak 2021'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Analistler, imalat sanayi sektöründe daralmaya işaret eden dünkü veriler sonrasında bugün de açık iş sayısının 3,5 yılın en düşük değerine inmesinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl birden fazla faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Verilerin yayımlanmasının ardından Fed'in bu yılın kalanında yapılacak 3 toplantıda politika faizini toplamda 125 baz puan düşürebileceği fiyatlanırken, Bankanın bu ay 50 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 45'e yükseldi.

Dolar endeksi veriler açıklandıktan sonra 101,24'e kadar gerilerken, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili yüzde 3,76 seviyesinin altına düştü.

Ülkede sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutan fabrika siparişleri ise temmuzda yüzde 5 ile beklenenden fazla artış kaydetti.

ABD'nin dış ticaret açığı, temmuzda aylık bazda yüzde 7,9 artışla 78,8 milyar dolara çıkarken, yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,44'ten yüzde 6,43'e indi, mortgage başvuruları ise yüzde 1,6 yükseldi.

Salı günü yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kalan bazı teknoloji şirketlerinin hisseleri sınırlı da olsa düşmeye devam etti.

Nvidia sözcüsü, ABD Adalet Bakanlığından celp almadıklarını, yine de düzenleyicilerin işleriyle ilgili sorularını yanıtlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Dün yüzde 10'a yakın değer kaybeden Nvidia'nın hisse fiyatı bugün de yaklaşık yüzde 1,7 azaldı.

ABD'nin teknoloji devlerinden Amazon'un hisseleri yüzde 1,7 değer kaybetti. Apple yüzde 0,9, Alphabet yüzde 0,5 ve Microsoft yüzde 0,1 düştü. Meta'nın hisseleri yüzde 0,2 ve Tesla'nın hisseleri yüzde 4,2 yükseldi.

Öte yandan, US Steel'ın hisseleri, Beyaz Saray'ın çelik üreticisinin Japon şirket Nippon Steel tarafından satın alınmasını engellemeye hazırlandığı haberinin ardından yüzde 17'den fazla değer kaybetti.

Fed, ekonomik faaliyetin yavaşladığını bildirdi

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Fed'in "Bej Kitap" raporu da ekonomik faaliyetin son haftalarda yavaşladığını ortaya koydu.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin 3 bölgede hafif artış gösterdiği ve geçen rapor döneminde 5 olan yatay veya azalan faaliyet bildiren bölge sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, iş gücü piyasasının yumuşamaya devam ettiğini ancak zayıf olmadığını söyledi.

Fiyat baskılarının hızla ve genel olarak azaldığına işaret eden Bostic, son verilerin, enflasyonun muhtemelen yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair güvenini güçlendirdiğini kaydetti.

Bostic, Fed'in çok uzun süre kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmemesi gerektiğini belirterek, enflasyon risklerinin azalmaya devam etmesini sağlamak için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Enflasyona karşı henüz zafer ilan etmediklerini dile getiren Bostic, ekonomide ciddi hasara yol açmadan yüksek enflasyonu ortadan kaldırmanın ulaşılabilir olabileceğini ifade etti.